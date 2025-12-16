Koningin Silvia tuigt kerstbomen op met kleinkinderen

Koningin Silvia heeft samen met haar negen kleinkinderen kerstbomen versierd op het koninklijke paleis in Stockholm. Dat is te zien op een video die het Zweedse hof dinsdagochtend heeft gedeeld.

Beelden tonen hoe kleinkinderen van koning Carl Gustaf en koningin Silvia enthousiast meehelpen met het versieren van kerstbomen, die traditiegetrouw door studenten van de Zweedse landbouwuniversiteit in Umeå naar het paleis worden gebracht. Tijdens een groepsfoto met de studenten is te zien dat prinses Estelle, de dochter van kroonprinses Victoria en prins Daniel, haar eerder dit jaar geboren nichtje prinses Ines vasthoudt.