Koningin Silvia van Zweden geëerd in Düsseldorf

Koningin Silvia van Zweden is maandag aangekomen voor een bezoek aan Düsseldorf, de stad waar zij op de middelbare school heeft gezeten. De 82-jarige Silvia werd ontvangen door de Zweedse ambassadeur en de minister-president van de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Silvia is in Düsseldorf om geëerd te worden voor haar inzet voor rechten van kinderen die het slachtoffer zijn van geweld en misbruik. De vorstin krijgt haar onderscheiding maandag tijdens een gala dat wordt georganiseerd door de Rheinische Post Newspaper.

De Zweedse koningin richtte in 1999 de World Childhood Foundation op. De organisatie steunt honderden projecten voor kinderen. Duitsland telt meerdere huizen van de Foundation waar kinderen worden opgevangen. Verder is de organisatie ook actief in Brazilië, China, Rusland, Zuid-Afrika, Thailand, Oekraïne en de Verenigde Staten.