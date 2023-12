Koningin Silvia verstopte zich in bosjes voor ‘journalisten’

Koning Carl Gustaf en koningin Silvia van Zweden deden er in hun verkeringstijd alles aan om niet ontdekt te worden door de pers. De twee ontmoetten elkaar in het diepste geheim en wilden dat ook zo houden. “Dan sprong ik in een struik en verstopte ik me”, keek de koningin terug in de TV4-documentaire Silvia – Mitt liv som drottning (Silvia – Mijn leven als koningin) naar aanleiding van haar 80e verjaardag.

“De pers werd destijds een beetje nieuwsgierig. Op een keer hoorde ik een auto en dacht ik dat we waren ontdekt”, weet Silvia nog over dat moment. Het bleek loos alarm. “Er kwamen familieleden langs, maar je doet wat je kunt”, lachte ze.

Dat Silvia zaterdag 80 jaar is geworden vindt ze eigenlijk “een beetje vreemd”. “Ik voel me nog geen 80. Ook niet 40 of 50 maar iets ertussenin. Gelukkig voel ik me goed. Mijn gezondheid is prima en 80 is een ongelooflijk getal.”