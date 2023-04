Koningin Silvia weer beter voor jubileumbezoek aan Jämtland

Koningin Silvia is met haar man koning Carl Gustaf in Östersund begonnen aan het jubileumbezoek vanwege het 50-jarig jubileum van Carl Gustaf als koning van Zweden. Het was even spannend of de vorstin mee kon naar de provincie Jämtland, omdat ze vorige week ziek was.

Silvia had last van een verkoudheid en kon daarom afgelopen donderdag niet bij het jubileumbezoek aan de provincie Norrbotten zijn. Een dag later was ze ook niet bij een briefing van buitenlandminister Tobias Billström.

De vorstin is echter weer helemaal de oude, blijkt uit foto’s die Svensk Damtidning op de website heeft geplaatst. Daarop is te zien hoe een stralende Silvia aankomt in Östersund.

Jämtli

Samen met Carl Gustaf en enkele hoogwaardigheidsbekleders bezocht Silvia Jämtli een natuurpark met openluchtmuseum. Ook nam het koninklijk paar een kijkje bij de fototentoonstelling over de eerdere bezoeken van de koning aan Jämtland. Als extraatje was er op de tentoonstelling een grote muurfoto te zien van het huwelijk van Silvia en Carl Gustaf in 1976.

Na de lunch zullen de royals in de loop van maandagmiddag op het stadsplein van Östersund verschijnen. Daar zal Carl Gustaf een toespraak houden en de Zweedse skiërs huldigen die vorige maand wereldtitels wonnen op het WK in het Sloveense Planica.

Het koningspaar bezoekt dit jaar de 21 provincies van Zweden om het jubileum van Carl Gustaf als koning te vieren. Op 7 september is Värmland als laatste aan de beurt. Een week later wordt het 50-jarig jubileum uitgebreid gevierd in het hele land.