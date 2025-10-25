Koningin Sirikit (93), moeder van Thaise koning, overleden

Koningin Sirikit, de moeder van de Thaise koning Vajiralongkorn, is op 93-jarige leeftijd overleden. Dat maakte het Thaise hof zaterdag bekend. Voor leden en het personeel van de koninklijke familie is een rouwperiode van een jaar afgekondigd. Vlaggen op overheidsgebouwen wapperen een maand lang halfstok en ambtenaren zijn ook gevraagd een jaar lang te rouwen om het overlijden van Sirikit.

De vrouw van koning Bhumibol, met zeventig jaar de langstzittende Thaise monarch ooit, was al jaren niet meer in het openbaar gezien na een beroerte in 2012. Sirikit kampte sinds 2019 met diverse medische problemen. Op 17 oktober kreeg ze een infectie in haar bloedstroom, maakte het paleis bekend. De Queen Mother, zoals ze ook werd genoemd, overleed vrijdagavond laat.

Sirikit was de dochter van de Thaise ambassadeur in Frankrijk, het land waar ze haar echtgenoot ontmoette. Op 17-jarige leeftijd trouwde ze met Bhumibol. Sirikit stond bekend als een stijlicoon en was in 1956 kort regentes toen haar echtgenoot twee weken in een tempel doorbracht bij boeddhistische monniken. Haar verjaardag, 12 augustus, wordt in Thailand beschouwd als Moederdag en is daar ook een nationale feestdag.