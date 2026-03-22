Koningin Sofía ontmoet Carlos Alcaraz op tennistoernooi Miami

Koningin Sofía van Spanje heeft zaterdag een kijkje genomen bij het tennistoernooi van Miami. De moeder van koning Felipe had daar onder meer een ontmoeting met de nummer één van de wereld, Carlos Alcaraz.

Op beelden is te zien dat de 86-jarige Sofía warm wordt begroet door Alcaraz, die een goede band heeft met de koninklijke familie. De tennisser gaf haar twee zoenen en tutoyeerde haar zelfs, viel Spaanse media op. De koningin informeerde vervolgens onder meer naar zijn vorm en prestaties. Sofía had ook een ontmoeting met het Spaanse tennistalent Rafael Jódar.

De koningin is in Miami voor een driedaags bezoek ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten.