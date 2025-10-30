Koningin Sofía tekent condoleanceregister voor Sirikit

Koningin Sofía van Spanje heeft bij de Thaise ambassade in Madrid het condolenceregister getekend voor de overleden Thaise koningin Sirikit. Het Spaanse hof deelde donderdag foto’s van het moment op sociale media.

Sofía, de moeder van de Spaanse koning Felipe, werd bij de ambassade ontvangen door ambassadepersoneel dat over hun witte uniformen een zwarte rouwband droeg. Bij een grote, met bloemen omgeven foto van koningin Sirikit tekende de Spaanse oud-koningin het register.

Koningin Sirikit, de moeder van de Thaise koning Vajiralongkorn, overleed afgelopen vrijdag op 93-jarige leeftijd. Sirikit was de echtgenote van koning Bhumibol, met zeventig jaar de langstzittende Thaise monarch ooit. Hij overleed in 2016.