Koningin Sofía van Spanje zegt afspraken af om gezondheid zus

Koningin Sofía van Spanje heeft haar geplande activiteiten van woensdag en donderdag op de Canarische Eilanden geannuleerd. Aanleiding is de verslechterde gezondheid van haar jongere zus, prinses Irene van Griekenland. Dat melden bronnen aan de Spaanse omroep RTVE.

De gepensioneerde koningin, moeder van de huidige koning Felipe, zou eigenlijk woensdag naar Gran Canaria reizen, maar dat wordt voorlopig uitgesteld, omdat ze niet van de zijde van de 83-jarige Irene wil wijken.

Sofía (87) en Irene werden geboren als dochters van de Griekse koning Paul, de vader van koning Constantijn, de laatste koning van de Grieken. Met de gezondheid van Irene gaat het al langer slecht.