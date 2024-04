Koningin Sonja beschermvrouwe van tv-campagne voor kinderkanker

Koningin Sonja is dit jaar beschermvrouwe van de jaarlijkse NRK tv-campagne, die in het teken staat van een Noorse liefdadigheidsinstelling voor kinderen met kanker. Dit jaar vindt de landelijke televisieactie voor het goede doel voor de vijftigste keer plaats. De actie is op 20 oktober.

Sonja was ook al beschermvrouwe bij de eerste uitzending vijftig jaar geleden. Sindsdien heeft ze deze rol nog enkele keren vervuld, het laatst in 2019, toen de opbrengst naar de zorg ging.

“Wij zijn erg blij dat koningin Sonja beschermvrouwe is in het jubileumjaar van de NRK tv-campagne. Dat de koninklijke familie jaar na jaar betrokken raakt bij ’s werelds grootste liefdadigheidsinstelling betekent zoveel voor het betrekken van het hele land”, reageert Nina E. Larsen, hoofd van de NRK tv-campagne.

Met de opbrengst worden woningen gebouwd waar zieke kinderen die een behandeling ondergaan met hun gezin kunnen wonen. Op deze manier wordt ook voor broers en zussen van het zieke kind gezorgd. “Er moet ruimte zijn voor zowel vreugde als wanhoop”, zegt Trine Nicolaysen, secretaris-generaal van de Children’s Cancer Association, over de huizen. Die worden gebouwd in de buurt van de ziekenhuizen in Tromsø, Trondheim, Bergen en Oslo.