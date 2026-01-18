Koningin Sonja bezoekt jubilerende kerk in Frankrijk

De Noorse koningin Sonja heeft zondag doorgebracht in Frankrijk. De vrouw van koning Harald was aanwezig bij een dienst in de Sjømannskirken in Le Vésinet, nabij Parijs.

Het bezoek vond plaats in het kader van het 30-jarige bestaan van de kerk. De koningin verrichtte zelf de openingshandeling in 1996 van de kerk en het cultureel centrum, dat ook naar Sonja is vernoemd.

De koningin sprak rond de dienst met een aantal vertegenwoordigers. Ze hoorde over het werk van de kerk en het belang van een Noorse gemeenschap in het buitenland.