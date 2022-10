Koningin Sonja bezoekt St. Olaf College in Minnesota

Koningin Sonja bezoekt vrijdag het St. Olaf College, waar zij een ontmoeting zal hebben met studenten, faculteitsleden en leden van de Norwegian-American Historical Association. Het is onderdeel van een meerdaags bezoek aan de St. Olaf Township, een gemeente in de Amerikaanse staat Minnesota.

Het bezoek dat Sonja brengt is bedoeld om de sterke banden tussen Noorwegen en de Noors-Amerikaanse gemeenschap van Minnesota te benadrukken. St. Olaf College werd in 1874 opgericht door Noorse immigranten en heeft bij verschillende gelegenheden leden van de Noorse koninklijke familie ontvangen.

De Noorse koningin brengt voor de vierde keer in haar leven een bezoek aan St. Olaf. Dat deed zij eerder samen met koning Harald, in 2011 en 1995. In 1978 bracht Sonja, toen nog kroonprinses van Noorwegen, een bezoek aan de Amerikaanse plaats.