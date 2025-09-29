Koningin Sonja bezoekt UWC in Fjaler voor 30-jarig bestaan

De Noorse koningin Sonja heeft het United World College (UWC) van het Rode Kruis in de regio Fjaler bezocht, om het dertigjarig bestaan van de school te vieren. Tijdens haar bezoek ontmoette Sonja studenten en deed ze mee aan verschillende activiteiten, is te zien op beelden op sociale media. Op een van de foto’s is de koningin met een deegroller in de weer.

De school in Fjaler is een van de achttien United World Colleges. Andere scholen staan onder meer in de VS, Nederland, China en Tanzania. Studenten kunnen er een tweejarige opleiding volgen voor een Internationaal Baccalaureaat, vergelijkbaar met een vwo-diploma in Nederland. Koning Willem-Alexander, prinses Alexia en prinses Ariane behaalden een Internationaal Baccalaureaat. Ariane behaalde het diploma in Triëst en Alexia en Willem-Alexander deden de opleiding in Wales.