Koningin Sonja bij opening Edvard Munch-tentoonstelling in Londen

Koningin Sonja van Noorwegen heeft in Londen de officiële opening van de tentoonstelling Edvard Munch Portraits bijgewoond. De tentoonstelling is te zien in de National Portrait Gallery in Londen.

De Noorse koningin werd buiten verwelkomd door museumdirecteur Victoria Siddall, die bij de opening een toespraak hield. Sonja poseerde verder onder anderen met Alison Smith, de curator van de tentoonstelling.

De expositie, die van 13 maart tot 15 juni duurt, is de eerste in het Verenigd Koninkrijk die Munchs portretten belicht – een belangrijk, maar vaak onderbelicht aspect van zijn kunstenaarschap. Met ongeveer 45 werken uit Noorse en Europese collecties biedt de tentoonstelling een uniek inzicht in Munchs portretten van zijn familie, vrienden, andere kunstenaars en zichzelf.

De National Portrait Gallery is een van de belangrijkste kunstinstellingen van Groot-Brittannië en herbergt de grootste portrettencollectie ter wereld. De galerie werd opgericht in 1856 en de collectie bestaat uit schilderijen, foto’s, sculpturen en tekeningen van historische en hedendaagse figuren.