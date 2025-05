Koningin Sonja brengt boek over fjorden uit

De Noorse koningin Sonja heeft meegewerkt aan een nieuw boek. Dat melden Noorse media als Dagbladet en NRK. Het boek heet Streif i fjordlandskap (Zwerf door het fjordenlandschap) en bevat eigen foto’s van de koningin van haar reizen in Noorwegen.

“Waarom vinden we sommige natuur mooier dan andere?”, vraagt Sonja zich af in een persbericht voor het boek. “Ik denk omdat het iets in je aanspreekt, je persoonlijkheid, je zintuigen – je hart eigenlijk. Het kunnen kleuren en combinaties zijn, bijvoorbeeld als je groene kleuren bij elkaar ziet. Je schrikt ervan hoe mooi het is.”

Het boek bevat verder aquarellen van kunstenaar Ørnulf Opdahl en is geschreven door Hugo Lauritz Jensen.