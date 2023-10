Koningin Sonja draagt uitreiking schoolprijs over aan zoon Haakon

Koningin Sonja van Noorwegen draagt de uitreiking van de naar haar vernoemde schoolprijs over aan haar zoon, kroonprins Haakon. Het Noorse hof maakte dinsdag bekend dat de prijs de naam van de koningin zal blijven dragen, maar dat Haakon voortaan verantwoordelijk is voor de uitreiking ervan.

Het nieuws over de opvolging werd bekend op de dag dat Sonja (86) en Haakon (50) van de jury van de schoolprijs hoorden welke school dit jaar wordt onderscheiden. De kroonprins zal zijn eerste Koningin Sonja Schoolprijs op 30 november uitreiken aan de Storhamar middelbare school in Hamar.

Koningin Sonja nam in 2005 het initiatief voor de schoolprijs en reikte de prijs in 2021 voor de vijftiende keer uit. De prijs wordt sinds 2019 om de twee jaar uitgereikt aan een school die zich heeft onderscheiden door gelijkheid en inclusiviteit op volwaardige wijze in de praktijk te brengen. De winnende school ontvangt een door de koningin ontworpen kunstwerk en een bedrag van 250.000 Noorse kronen, omgerekend een kleine 22.000 euro.