Koningin Sonja geeft bijna jarige kleinzoon advies

Koningin Sonja van Noorwegen heeft haar kleinzoon Sverre Magnus vrijdag op het hart gedrukt vooral zichzelf te blijven. “Het allerbelangrijkste is dat je zeker van jezelf bent en naar je eigen stem luistert”, zo vertelde de vorstin in een toespraak bij de lunch ter gelegenheid van de aanstaande 18e verjaardag van de zoon van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit.

“Het vermogen om je in te leven in situaties van anderen en een goede vriend te zijn, is veel belangrijker dan goed zijn in dingen. Ik hoop dat jij er ook aan bijdraagt ​​om andere jongeren om je heen zekerheid te geven als het om dit onderwerp gaat. We hebben hier allemaal een taak te doen”, zo vindt Sonja.

Sverre Magnus kreeg van zijn grootouders een zogeheten bunad, een traditioneel Noors kostuum, als verjaardagscadeau. De prins droeg dit vrijdag voor het eerst.

Verrassing

De koningin verklapte dat er “een geheime verrassing” in het jasje zit. Sonja heeft eigenhandig een zakje aan de binnenzijde genaaid, zodat de prins er zijn spullen in kwijt kan. “Ik hoop dat het altijd een herinnering zal zijn aan oma’s harde werk”, zei ze erover.

De prins, die zondag officieel 18 jaar wordt, knikte en glimlachte volgens de Noorse omroep NRK tevreden. Hij hield voor de ruim zeventig aanwezigen het jasje omhoog en toonde de geborduurde binnenzak, waar zijn mobiele telefoon een plekje had gekregen.