Koningin Sonja heropent manege in ‘eigen’ museum

Koningin Sonja van Noorwegen heeft vrijdag de manege in haar eigen museum in Oslo heropend. De vorstin hield een toespraak en werd daarna, samen met onder anderen haar man koning Harald, getrakteerd op een voorstelling van het Nationale Ballet.

De rijhal is een van de ruimtes van het Dronning Sonja KunstStall museum, gevestigd in de voormalige koninklijke stallen. De hal werd de afgelopen jaren gerestaureerd en opgeknapt. De koningin vertelde in haar toespraak dat het nog niet duidelijk is hoe de ruimte zal worden gebruikt. “We moeten maar wat proberen. Het startschot voor deze proeftijd is nu, hier, vandaag.”

De paarden die er vroeger doorheen liepen, vormden de inspiratie voor de balletvoorstelling die vrijdag werd opgevoerd. Sonja bedankt de dansers, maar ook iedereen die heeft gewerkt aan de renovatie.

Sonja kreeg het museum in 2017 als cadeau van Harald voor haar 80e verjaardag. In de ruimtes zijn verschillende tentoonstellingen te zien.