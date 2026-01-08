Koningin Sonja met Oslo Filharmonisch Orkest naar Parijs

Koningin Sonja van Noorwegen gaat deze maand voor het eerst met het Oslo Filharmonisch Orkest naar het buitenland. Ze vergezelt de muzikanten tijdens een bezoek aan Parijs.

De vorstin is al jarenlang beschermvrouwe van het orkest en heeft in die hoedanigheid al talloze concerten bijgewoond, maar nog nooit in het buitenland. “Dat de koningin ons voor het eerst op een tourneeconcert vergezelt, betekent veel voor het orkest. We zijn zeer blij met haar betrokkenheid”, zegt algemeen directeur Knut Skansen tegen het Noorse persbureau NTB.

Sonja woont op 15 januari in het Concertgebouw van Oslo een concert bij en is er in Parijs op 20 januari weer bij. Ook de Noorse cultuurminister Lubna Jaffery en de burgemeester van Oslo, Anne Lindboe, reizen met haar mee.

In de Franse hoofdstad speelt het Oslo Filharmonisch Orkest in muziekgebouw Philharmonie de Paris. “We kijken ernaar uit om samen met de gasten een rondleiding te krijgen in de Philharmonie de Paris, die een grote inspiratiebron is voor ons werk aan een nieuw muziekgebouw in Oslo”, aldus Skansen. Volgens dirigent Klaus Mäkelä heeft het gebouw een “bijna buitenaardse akoestiek”.