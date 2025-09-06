Koningin Sonja onthult monument in Geiranger

Koningin Sonja heeft zaterdag in het Noorse Geiranger het Fjordafolk monument onthuld. De onthulling vond plaats tijdens de viering van het 50-jarig bestaan van de vrijwilligersorganisatie Storfjordens Venner, die zich inzet voor het behoud van de oude boerderijen. Dat meldt omroep NRK.

In haar toespraak prees de koningin de inzet van vrijwilligers en zei dat hun werk het voor bezoekers, onder wie voor haarzelf, makkelijker maakt om de bijzondere plekken in het fjordenlandschap te ervaren.

De koningin is erevoorzitter van Storfjordens Venner en heeft al jarenlang een persoonlijke band met Geiranger. Zo vierde ze er samen met koning Harald hun jubileum en bracht ze meerdere officiële en privébezoeken aan de streek.