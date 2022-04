Koningin Sonja opent centrum voor conservatie cultureel erfgoed

Koningin Sonja van Noorwegen is donderdag naar de plaats Elverum gereisd voor de opening van een nieuw centrum voor de conservatie van objecten uit de geschiedenis. Sonja kreeg een rondleiding door het Anno Conservation Centre en hield een toespraak.

In het centrum worden culturele objecten bewaard, zoals een eeuwenoude bruidskroon en stoelen die ooit cadeau zijn gedaan aan het Noorse koningshuis. Dingen die van “generatie op generatie” zijn doorgeven en die vertellen over “het alledaagse leven en feesten, over rustige tijden en pijnlijke tijden”, legde de koningin uit in haar toespraak.

Sonja werd na haar bezoek verrast met twee cadeaus. De koningin kreeg een zogenoemde ‘hossoband’, een band die in traditionele klederdracht om de kous wordt gebonden, en een boek over klederdracht.