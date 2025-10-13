Koningin Sonja opent tentoonstelling in Tate Modern in Londen

De Noorse koningin Sonja heeft maandag een nieuwe tentoonstelling geopend in het museum Tate Modern in Londen. De koningin nam een kijkje bij het werk van Sami-kunstenares Máret Ánne Sara en kreeg van haar ook een privérondleiding.

De kunstenares heeft de tentoonstelling gemaakt in opdracht van het museum. Een van de werken, in de Turbine Hall, bestaat onder meer uit rendierhuiden. Sonja leek het tijdens de rondleiding wel naar haar zin te hebben en fotografeerde het kunstwerk met haar mobiele telefoon, is te zien op Instagram.

Eerder leverde Sara ook een bijdrage aan The Sámi Pavilion op de Biënnale van Venetië. In 2022 bezocht de Noorse koningin deze tentoonstelling ook.