Koningin Sonja opent tentoonstelling over Edvard Munch in Rome

Koningin Sonja heeft maandag in Rome de tentoonstelling MUNCH: Inner Fire, over de Noorse kunstschilder Edvard Munch, geopend. De vorstin hield in het Palazzo Bonaparte in de Italiaanse hoofdstad een toespraak waarin ze de gemeenschappelijke deler tussen Noorwegen en Italië besprak.

Munch kwam in 1927 naar Rome om er fresco’s van Michelangelo en Rafael te bestuderen. De schilder van het bekende werk De Schreeuw noemde het “van het grootste belang” om de werken van de Italiaanse meesters te zien. Hij was hiermee een voorbeeld voor meerdere prominente Noorse kunstenaars die naar Rome trokken voor “inspiratie, nieuwe kennis en inzicht”, zei Sonja in haar toespraak.

De Noorse koningin zei verder tegen de aanwezige gasten, onder wie de Italiaanse president Sergio Mattarella, dat de avond in het teken stond van de “sterke culturele banden” tussen Noorwegen en Italië. “Deze tentoonstelling is een bewijs van de rijke, culturele uitwisseling en samenwerking tussen Italië en Noorwegen.”