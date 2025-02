Koningin Sonja opent tentoonstelling over serviesgoed en keramiek

De Noorse koningin Sonja heeft donderdagavond een nieuwe tentoonstelling over servies en keramiek geopend. Op de expositie, die vanaf vrijdag voor het publiek is geopend, is onder meer koninklijk serviesgoed te zien uit 1815, deelt het Noorse hof online bij een verslag van de opening.

Ook kroonprins Haakon en prinses Astrid, de oudere zus van koning Harald, waren bij de opening aanwezig. Op de tentoonstelling is onder meer een kamer te zien die op de muren en tot aan het plafond is bedekt met het koninklijke blauw-witte serviesgoed uit 1815. In totaal bestond het serviesgoed volgens het paleis uit ruim 4000 onderdelen.

Tijdens de opening gaven de curatoren een inleiding over wat er allemaal te zien is. Daarnaast droeg acteur Kai Remlov een gedicht voor en voerde muzikante Jennifer Terrenze een stuk uit op keramische tegels dat speciaal hiervoor was geschreven. Na de openingshandeling van Sonja, kreeg het koninklijk gezelschap een rondleiding over de tentoonstelling.