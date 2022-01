Koningin Sonja opent tentoonstelling van favoriete kunstenaar

De Noorse koningin Sonja opende zaterdag in het Haugar Art Museum in Tønsberg de tentoonstelling State of the Art van Bjørn Ransve. Uit de toespraak die de koningin daar gaf bleek ze groot fan van de Noorse schilder en graficus te zijn.

“In het paleis heb ik een prent getiteld Grote Leeuw Met Schedel van Bjørn Ransve”, begon Sonja haar speech. Ze vertelde dat het schilderij haar raakt omdat het haar doet denken aan het begin van het leven. “Het houdt de hele levensduur vast”, zei de koningin.

Vervolgens maakte Sonja van de gelegenheid gebruik om Ransve te bedanken. “Van mij persoonlijk, maar ook namens Kunst-Norge, en grafiek als kunst in het bijzonder”, zei de koningin, die ook vertelde het een eer gevonden te hebben om de artiest afgelopen najaar in zijn atelier te hebben mogen bezoeken. “Om uw werk in uitvoering te zien en te horen hoe u denkt en te werk gaat. Het gaf me nieuw inzicht in je brede werk, je creativiteit en indrukwekkende beheersing van verschillende technieken.”

Ook stipte ze nog even aan hoe belangrijk zij Ransve vindt voor de Noorse kunstbeweging. “Je kunst staat als een pijler door een hele generatie Noorse beeldende kunst. En je bent een inspiratie geweest voor talloze jonge kunstenaars in ons land. We hebben allemaal een goede reden om u daarvoor te bedanken.”