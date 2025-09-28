Koningin Sonja reageert voor het eerst op Netflix-documentaire

Koningin Sonja heeft voor het eerst gereageerd op de veelbesproken Netflix-documentaire Rebel Royals: An Unlikely Love Story, zo schrijft de Noorse omroep NRK. De koningin liet weten de documentaire, die over prinses Märtha Louise en haar echtgenoot Durek Verrett gaat, niet zelf te hebben gezien.

“Ik was in de bergen en er was absoluut geen verbinding. Dus ik kan daar niets over zeggen”, verklaarde de koningin. Wel benadrukte ze dat ze veel warmte voelt vanuit het publiek: “En daar zijn we erg dankbaar voor.” Ook zei de koningin dat er een duidelijker onderscheid moet worden gemaakt tussen de taken van het koningshuis en het professionele leven van prinses Märtha Louise.

De Netflix-documentaire leidde tot veel ophef. Zo vertelde de zelfverklaarde sjamaan Durek Verrett dat zijn schoonouders, koning Harald en koningin Sonja, geen besef hadden van wat racisme inhield. Later nuanceerde hij die woorden in een video op Instagram, waarin hij zei dat zijn uitspraken door de media waren “verdraaid”.