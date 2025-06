Koningin Sonja samen met Brigitte Macron naar museum

De Noorse koningin Sonja heeft maandag een uitstapje gemaakt met Brigitte Macron, de vrouw van de Franse president Emmanuel Macron. Samen met kroonprinses Mette-Marit bezochten ze het museum Dronning Sonja KunstStall.

Het gezelschap kreeg een rondleiding en ontmoette leerlingen van de Franse school in Oslo. Later op de dag volgt nog een cultureel uitstapje, naar het Munchmuseum.

Macron zelf had een ontmoeting met de Noorse premier Jonas Gahr Støre. Maandagavond ontvangt koning Harald Macron en zijn vrouw in het koninklijk paleis. Hierbij zijn ook Sonja, kroonprins Haakon, Mette-Marit en prinses Ingrid Alexandra aanwezig.

De Franse president en zijn vrouw brengen een tweedaags bezoek aan Noorwegen. Het is de eerste keer in 41 jaar dat een Franse president voor een officieel bezoek in het land is.