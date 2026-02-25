Koningin Sonja verlaat ziekenhuis na bezoek aan echtgenoot

Koningin Sonja van Noorwegen heeft woensdag het Spaanse ziekenhuis waar haar echtgenoot koning Harald is opgenomen, weer verlaten. De vorstin is ongeveer vier uur bij hem geweest, melden Noorse media. Ze werd door fotografen gespot toen ze vertrok.

Ook de lijfarts van Harald, Bjørn Bendz, heeft het ziekenhuis op Tenerife weer verlaten. Hij werd eerder woensdag ingevlogen om de koning te onderzoeken.

Het hof meldde dat de 89-jarige Harald kampt met een huidinfectie in een van zijn benen en dat hij nog zeker enkele dagen moet blijven.