Koningsdag valt voor Emmen nu al 800.000 euro duurder uit

Het ontvangen van de koninklijke familie en het vieren van Koningsdag 2024 valt voor de Drentse gemeente Emmen nu al 800.000 euro duurder uit dan was begroot. Emmen beraamde de kosten op 1,5 miljoen euro toen in juli bekend werd dat koning Willem-Alexander met zijn familie naar Emmen zou komen, maar denkt nu zeker 2,3 miljoen euro nodig te hebben. Dat komt volgens de gemeente vooral door gestegen personeelskosten in de evenementensector en door de wens om op 27 april ook feestelijkheden te organiseren in de dorpen en buurtschappen die bij Emmen horen.

Emmen wil op 27 april laten zien dat de gemeente een centrumrol in de regio Zuidoost-Drenthe heeft. Het programma staat in het teken van verbinding en ontmoeting, aldus de gemeente. Thema’s zijn trots, ruimte en energie. Volgens de gemeente is het enthousiasme in Emmen nu al groot. Emmen kan zichzelf op de kaart zetten door de rechtstreekse tv-uitzending en andere media-aandacht, aldus het college van burgemeester en wethouders.

In andere gemeenten die Koningsdag organiseerden nam het aantal bezoekers daarna met enkele tienduizenden toe. Het evenement leverde Rotterdam vorig jaar 6 tot 7 miljoen euro op aan horecabestedingen. Emmen kan het extra geld dat nodig is, dekken uit de begroting. De provincie Drenthe draagt ook een miljoen euro bij. De kosten kunnen wel nog verder oplopen door uitgaven die anders ook gedaan zouden zijn, maar wellicht pas later, zoals de aanschaf van een nieuw groot scherm op het Raadhuisplein. De Emmense gemeenteraad beslist volgende week of de gemeente meer kan uitgeven aan Koningsdag.