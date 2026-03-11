Koningsdagconcert op 22 april in Dokkum

Het jaarlijkse Koningsdagconcert met als thema ’thuis’ vindt dit jaar op 22 april plaats in theater Sense in Dokkum. Tijdens het evenement is het koningspaar aanwezig samen met betrokkenen van de organisatie achter Koningsdag in Dokkum. De Friese artiesten Sytze Pruiksma, Nynke Laverman, Broken Brass en winnares van het Frysk sjongfestival 2025 Mayte Veenstra verzorgen die avond de optredens, maakt de Rijksvoorlichtingsdienst bekend.

Het programma voor het Koningsdagconcert bestaat verder uit bijdragen van de Friese violiste Simone Lamsma die samen met pianist Jonathan Fournel een werk van de Poolse componist Henryk Wieniawski zal opvoeren. Ook zijn er optredens van zangkwartet Cantorías en strijkkwartet Ragazze Quartet. Countertenor Arturo den Hartog vertelt die avond onder begeleiding van het strijkkwartet een volksverhaal uit zijn geboorteland Suriname. De avond wordt afgesloten met een gezamenlijk optreden van alle muzikanten.

Het Koningsdagconcert vindt traditiegetrouw plaats voorafgaand aan Koningsdag. Sinds 2014 wordt het concert in de stad georganiseerd waar de koninklijke familie Koningsdag viert, dit jaar is dat dus Dokkum. Op 27 april woont de koninklijke familie de viering van Koningsdag bij in Dokkum. Het concert wordt op 27 april uitgezonden bij de NTR op NPO 2.