Koningsdaglied Rowwen Hèze is ode aan Maastricht en Máxima

Het lied dat Rowwen Hèze speciaal voor Koningsdag in Maastricht heeft geschreven is een ode aan de stad, maar ook aan koningin Máxima. “Als je halverwege het lied heel even een tangoritme hoort, weet je meteen dat het over haar gaat”, zegt frontman Jack Poels over het nummer Bruid op blote voeten in De Limburger.

De band zou eigenlijk twee jaar geleden al optreden voor de Oranjes, maar toen werd Koningsdag in Maastricht geannuleerd vanwege de coronamaatregelen. Woensdag is het dan eindelijk zover, maar het koningsdaglied werd wel deels aangepast.

Het idee voor Bruid op blote voeten kreeg Poels toen hij tijdens een optreden op een bruiloft op het einde de bruid op haar blote voeten zag dansen. Dat beeld bleef bij de zanger hangen. “Daarop realiseerde ik mij dat je de stad Maastricht met haar Mooder Maas en Sterre der Zee ook als bruid op blote voeten kunt zien. Niet op het einde van de dag, maar bij het ontwaken. Zoals de dag zich ook ontvouwt op 27 april.”

Of de band op Koningsdag de kans krijgt om het hele nummer te spelen voor de jarige koning Willem-Alexander en zijn familie, is vanwege de strakke planning nog maar de vraag. “Je bent overgeleverd aan de wetten van de tv hè. Maar we zitten ’s avonds ook nog in een liveprogramma dat terugblikt op de dag. En daar zal het nummer sowieso in zijn geheel te horen zijn. Vermoedelijk met beelden van die dag eronder. Dus dat is een geruststellende gedachte.”