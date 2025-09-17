Koningshuis Denemarken moderniseert gastenlijst nieuwjaarsfeest

Het Deense koningshuis past de traditionele nieuwjaarsreceptie aan. De belangrijkste wijziging betreft de gastenlijst. Het Deense koningspaar nodigde voorheen de drie hoogste rangen uit voor hun nieuwjaarsfeest begin januari, waaronder overheidsfunctionarissen en adel. Dit principe laat het koningshuis nu vallen omdat de rangorde “achterhaald” is, staat op de officiële website.

Na de troonswisseling in 2024 kondigden koning Frederik en koningin Mary al aan dat ze de nieuwjaarsreceptie in 2025 en 2026 geleidelijk zouden moderniseren. In 2025 betekende dit al kleine wijzigingen in de volgorde waarin de aanwezigen aan het koninklijk paar werden voorgesteld. Bij de editie in 2026 zullen alle 98 gemeenten van Denemarken vertegenwoordigd zijn om “een grotere geografische en representatieve diversiteit onder de deelnemers te waarborgen”.

Het totale aantal deelnemers aan de nieuwjaarsrecepties van het Koninklijk Huis, die op 5 en 6 januari plaatsvinden, blijft naar verwachting gelijk aan voorgaande jaren.