Koningshuis gedenkt ‘met respect’ overleden vlieger André Hissink

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix hebben woensdagavond gereageerd op het overlijden van vlieger André Hissink. De 104-jarige veteraan maakte deel uit van het 320 Dutch Squadron, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog meevocht met de Britse Royal Air Force.

“Met groot respect gedenken wij veteraan André Hissink die als vlieger van het 320 Dutch Squadron meer dan zestig oorlogsvluchten voltooide”, schrijven Willem-Alexander, Máxima en Beatrix op sociale media. “De moedige inzet van hem en ál zijn mede-Engelandvaarders voor onze vrijheid stemt ons dankbaar en blijft in onze herinnering.”

In het voorjaar van 1943 werd hij bij dat squadron geplaatst als waarnemer op de B-25 Mitchell. Na de Tweede Wereldoorlog werkte Hissink voor onder meer KLM in Zürich en later bij verschillende luchtvaartorganisaties in Nieuw-Zeeland en Canada.