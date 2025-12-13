Koningshuis Jordanië wenst iedereen vreedzaam nieuwjaar toe

Het koningshuis van Jordanië wenst in een bericht op sociale media iedereen een vreedzaam nieuwjaar toe. “Waarin hoop zich uitstrekt over generaties”, luidt het bericht, dat ook werd gedeeld door koningin Rania.

“Moge de band van familie en liefde blijven groeien in het komende jaar”, eindigt de nieuwjaarsboodschap. Op het portret, genomen in de tuinen van hun residentie Al-Maquar in Amman, zijn drie generaties van de koninklijke familie te zien. Koning Abdullah II en koningin Rania staan naast hun vier kinderen, schoondochter prinses Rajwa en schoonzoon Jameel Alexander. In hun armen houden ze hun twee jonge kleinkinderen vast.