Nu er een uitspraak ligt in het MH17-proces zijn koning Willem-Alexander en koningin Máxima “in gedachten” bij alle nabestaanden van de slachtoffers. Dat laat het koningshuis weten in een reactie die op Twitter is verspreid. “Uw verdriet blijft altijd voelbaar”, aldus het koningspaar. “Wij wensen u toe dat deze mijlpaal u enige ruimte geeft om het verlies van uw dierbaren te verwerken.”