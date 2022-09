Koningspaar aangekomen in Londen voor begrafenis Elizabeth

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix zijn in aanloop naar de begrafenis van koningin Elizabeth in het Verenigd Koninkrijk aangekomen. Het regeringsvliegtuig landde eerder zondag op Luton Airport. Shownieuws plaatste online beelden van de aankomst.

Het koningspaar en de prinses gaan later zondag naar de receptie voor wereldleiders op Buckingham Palace. Mogelijk zullen ze ook nog verschijnen in Westminster Hall waar de kist met het lichaam van Elizabeth staat.

De uitvaart van de Queen is maandag in Westminster Abbey in Londen om 11.00 uur lokale tijd. Het lichaam van Elizabeth wordt na de uitvaart overgebracht naar Windsor Castle.