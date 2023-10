Koningspaar bedankt Zuid-Afrika voor staatsbezoek

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben na vertrek uit Zuid-Afrika bedankt voor het staatsbezoek dat zij aan het land hebben gebracht. Het koningspaar, dat vrijdagavond vertrok, plaatste een dankwoord op sociale media.

“Zonder het verleden te vergeten, zijn wij hier ook om nieuwe kansen te omarmen in onze samenwerking met u”, schrijven de koningin en de koningin. “Wij zijn heel blij een staatsbezoek te hebben gebracht aan uw schitterende land.”

Willem-Alexander en Máxima brachten een staatsbezoek van drie dagen aan het land. De koningin is vanaf maandag weer in Afrika. Dan is ze in Kenia in haar rol van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA).