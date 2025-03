Koningspaar begint aan eerste dag van staatsbezoek aan Cyprus

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima beginnen dinsdag in de hoofdstad Nicosia een tweedaags staatsbezoek aan Cyprus. Het koningspaar bezoekt het land op uitnodiging van president Nikos Christodoulides. Het is het eerste Nederlandse staatsbezoek aan het eiland in de Middellandse Zee.

Het koningspaar wordt in de ochtend met een welkomstceremonie ontvangen bij het presidentieel paleis. Onder leiding van de Nederlandse minister Eppo Bruins van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap spreken aansluitend de Nederlandse en Cypriotische delegaties met elkaar. Bruins vervangt buitenlandminister Veldkamp, die vanwege de gebeurtenissen rond Oekraïne in Nederland blijft.

In de middag bezoekt het koningspaar het Joint Rescue Coordination Center en het Zenon-centrum in Larnaca. Hier werken internationale partners samen op het gebied van evacuatie en opvang in geval van crises in de regio. In 2024 zijn enkele Nederlanders via Cyprus uit Libanon gerepatrieerd, na de escalatie in het conflict tussen Israël en de Libanese gewapende beweging Hezbollah.

Later op de middag bezoekt het koningspaar een aardappelteler, waar ze spreken over de gevolgen van droogte voor de teelt. Het koningspaar bekijkt de aardappelvelden en spreekt met jonge boeren en experts over innovatie. De dag eindigt met een door president Christodoulides aangeboden staatsbanket in het presidentieel paleis.