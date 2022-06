Koningspaar begint staatsbezoek in Oostenrijks rood

Koningin Máxima draagt bij aankomst in Wenen voor het staatsbezoek een rode capejurk. Het kledingstuk is van het door Máxima vaak gedragen modehuis Natan, zo meldt Josine Droogendijk van het blog Modekoningin Máxima.

Samen met de in het wit geklede Doris Schmidauer, de vrouw van bondspresident Alexander van der Bellen, vormde ze de kleuren van de Oostenrijkse vlag. Bij haar jurk droeg Máxima een bijpassende rode hoed en een rode clutch. Die laatste is van ontwerpster Sophie Habsburg, een nazaat van de laatste Oostenrijkse keizer. Koning Willem-Alexander droeg zoals altijd een pak, maar ook hij heeft een Oostenrijks detail aan zijn outfit toegevoegd: een rood-witte das.

Maandag is het Nederlandse koningspaar begonnen aan het driedaagse staatsbezoek aan Oostenrijk. De reis staat in het teken van duurzame mobiliteit, een verbonden samenleving en culturele uitwisseling. De eerste twee dagen zijn Willem-Alexander en Máxima in Wenen, de laatste dag in Graz. Ze worden vanuit Nederland vergezeld door minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken), minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen.