Koningspaar bekijkt F1-auto Verstappen en tekent condoleanceboek

Koning Felipe en koningin Letizia hebben donderdag een bezoek gebracht aan de internationale vakantiebeurs Fitur in Madrid. Hier bekeek het Spaanse koningspaar onder meer een Formule 1-bolide van Max Verstappen en tekende het een condoleanceboek voor slachtoffers van de treinramp in Córdoba.

Op de bijeenkomst spraken de koning en koningin met onder meer de voorzitter van het beursgebouw en met de burgemeester van Madrid. Felipe en Letizia bekeken ook een Red Bull-auto, zonder de beschermende halo-ring op de cockpit, met nummer 1 van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. In september wordt in Madrid een Formule 1-race verreden door de straten van de Spaanse hoofdstad. Madrid organiseerde in 1981 voor het laatst een Formule 1-race. Komend seizoen staat er ook op het Circuit de Barcelona-Catalunya, in Montmeló nabij Barcelona in Catalonië, een Grand Prix op de kalender.

Daarnaast gingen de Spaanse koning en koningin langs bij het kraampje van onder meer de Canarische Eilanden, Baskenland en Andalusië. Bij de laatstgenoemde kraam tekende het koningspaar het condoleanceboek voor het ongeluk met de hogesnelheidstrein, waardoor zeker 43 mensen om het leven kwamen. “Tijdens ons bezoek aan het Andalusische paviljoen op de 46e editie van Fitur willen we in het gastenboek ons ​​gedeelde verdriet uiten met alle Spanjaarden en bezoekers van de beurs over de treinramp die plaatsvond in Adamuz, Córdoba”, schreef het koningspaar volgens Spaanse media.