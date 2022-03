Koningspaar bezig met verduurzamen ‘op de paleizen’

Het koningspaar is bezig met verduurzamen “op de paleizen”. Dat zei koning Willem-Alexander tegen het ANP na afloop van de jubileumviering van HIER opgewekt in Bussum. Tijdens de tiende editie van de bijeenkomst over de toekomst van lokale duurzame energie sprak hij onder meer over energie-initiatieven van de afgelopen tien jaar en over het energiesysteem van de toekomst.

“Ik heb met name ervaringen uitgewisseld die ik zelf ook al heb. Niet om duurzamer te gaan leven, maar we zijn al bezig met projecten op de paleizen”, zei de koning na afloop van zijn bezoek. “En kijken hoe je daar het meest efficiënt mee om kan gaan, dat heb ik wel geleerd.” Toen de koning gevraagd werd een voorbeeld van zo’n project te geven, antwoordde hij “een heleboel”.

De koning sprak tijdens de jubileumviering met verscheidene initiatiefnemers van collectieve zon- en windprojecten en van projecten op het gebied van de warmtetransitie. Ook ging hij in gesprek met een aantal medewerkers van klimaatstichting HIER over onder meer landelijke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, over het organiseren van energieprojecten en over investeren in de staat van het klimaat.

Na afloop werd de koning buiten opgewacht door kinderen uit de omgeving die hadden gehoord dat Willem-Alexander eraan zou komen. Toen ze hem vroegen of hij een selfie met ze wilde maken, gaf de koning na heel even nadenken toe. “Vooruit, maar tegen niemand zeggen, hè?”, lachte hij.