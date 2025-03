Koningspaar bezoekt bufferzone op tweede dag staatsbezoek Cyprus

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima nemen op de tweede dag van het staatsbezoek aan Cyprus onder meer een kijkje in de VN-bufferzone tussen het noorden en zuiden van het eiland. Dat gebeurt tijdens een bezoek aan Home for Cooperation, een plek waar Grieks- en Turks-Cyprioten elkaar kunnen ontmoeten.

Cyprus viel in 1974 uiteen in twee delen, toen Turkse troepen het noordelijke deel bezetten als reactie op een Grieks-Cypriotische staatsgreep. Sindsdien bestaat het eiland uit de internationaal erkende Republiek Cyprus en de Turkse Republiek Noord-Cyprus, die alleen door Turkije wordt erkend. Daartussen bevindt zich de ‘groene lijn’, een door de VN gecontroleerd stuk niemandsland.

Nadat er in april 2003 een aantal grensovergangen was geopend tussen het noorden en het zuiden, ontstond er weer mondjesmaat contact tussen de inwoners van beide delen. Onder meer Nederlandse onderwijsinstellingen boden in die beginjaren studenten de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. In Home for Cooperation spreekt het koningspaar met Turks-Cypriotische en Grieks-Cypriotische alumni van Nederlandse onderwijsinstellingen.

Remy van Kesteren

De koning en koningin brengen woensdag verder een bezoek aan het stadhuis van Nicosia, maken een wandeling door de oude stad, bekijken de archeologische opgraving in Choirokoitia en ontvangen de Nederlandse gemeenschap van Cyprus op de residentie van de Nederlandse ambassadeur. Aan het begin van de avond wordt het staatsbezoek afgesloten met een concert van de Nederlandse harpist Remy van Kesteren.