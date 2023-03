Koningspaar bezoekt centrum Oekraïense vluchtelingen in Slowakije

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bezoeken donderdag, de laatste dag van hun driedaagse staatsbezoek aan Slowakije, een hulpcentrum voor Oekraïense vluchtelingen in de stad Poprad. Verder zullen de koning en koningin onder meer het Nationaal Park Tatra bezoeken. Het koningspaar wordt tijdens hun bezoek aan het gebied rondom het Tatra-gebergte vergezeld door de Slowaakse president Zuzana Caputova.

Het hulpcentrum is gevestigd in een voormalig schoolgebouw en wordt door met name Oekraïense vluchtelingen gerund. Het koningspaar gaat in gesprek met de vluchtelingen en spreekt daarnaast met hulpverleners, onder wie een psycholoog die in het centrum werkzaam is. Slowakije grenst aan Oekraïne en sinds de oorlog in dat land begon zijn circa een miljoen Oekraïners de grens gepasseerd en verblijven circa 80.000 vluchtelingen hier voor langere tijd.

Daarna bezoeken de koning en koningin het middeleeuwse dorp Spisska Sobota, dat deel uitmaakt van Poprad. Verder gaan Willem-Alexander, Máxima en Caputova langs bij een school in de stad Liptovsky Mikulas, waar actief aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van democratische vaardigheden zoals kritisch denken. De laatste activiteit van het bezoek is een bezoek aan het Nationaal Park Tatra.

Het bezoek aan Slowakije ging dinsdag van start, met onder meer een stadswandeling door Bratislava, gesprekken over persvrijheid en -veiligheid met Slowaakse media en politie en een staatsbanket in Reduta. Op woensdag, Internationale Vrouwendag, ging het koningspaar met Slowaakse jongeren in gesprek over gender(on)gelijkheid, bezochten zij een café, waarvan op de stoep vorig jaar twee mensen zijn vermoord vanwege hun geaardheid, en gingen zij tijdens het Business Forum in gesprek over onder meer circulaire economie. In de avond boden Willem-Alexander en Máxima een concert aan in het Slowaaks Nationaal Theater.