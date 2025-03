Koningspaar bezoekt reddingscoördinatiecentrum op Cyprus

Het koningspaar heeft dinsdagmiddag tijdens het staatsbezoek aan Cyprus het Joint Rescue Coordination Center (JRCC) en het Zenon-centrum in Larnaca bezocht. De koning en koningin hoorden hier meer over hoe burgers via Cyprus worden geëvacueerd bij crises in nabijgelegen landen in de regio.

Het koningspaar werd bij het JRCC ontvangen door Constantinos Kombos, de Cypriotische minister van Buitenlandse Zaken en George Economou, de waarnemend commandant van JRCC. In het gebouw keken ze rond in een controlekamer waar de regio rond Cyprus via schermen wordt geobserveerd.

In het Zenon-centrum kreeg het koningspaar uitleg over hoe de evacuaties worden gecoördineerd. Er werd onder meer verteld dat het centrum de afgelopen twee jaar drie keer in actie is gekomen, onder meer bij crises in Sudan en Libanon. Bij beide operaties zijn ook Nederlanders via Cyprus gerepatrieerd.

Als herinnering aan het bezoek kreeg het koningspaar een schildje aangeboden van het JRCC. De koning en koningin bedankten voor het aandenken, waarbij de koningin aangaf dankbaar te zijn voor deze “herinnering aan het mooie werk” van het reddingscoördinatiecentrum.