Koningspaar bezoekt voorstelling cliënten Kwintes in Lelystad

“Dames en heren, wij gaan nu acteren.” Met die grap stapte koningin Máxima met Willem-Alexander dinsdag op het podium van cultureel centrum De Kubus in Lelystad. Het koningspaar had vlak daarvoor een voorstelling van cliënten van zorgorganisatie Kwintes bijgewoond en ging na afloop in gesprek over de betekenis van het theaterstuk.

“Wat heeft het voor u betekend om mee te doen?”, vroeg Máxima. “Dat ik leer om over mijn angsten heen te stappen”, reageerde een van de deelnemers. “Je gaat langzaam meer durven, ik denk dat het belangrijk is dat je leert dat je er mag zijn”, vulde een andere vrouw aan. “Dat is wat kunst doet hè”, beaamde Máxima.

De voorstelling is onderdeel van een sociaal project waarbij deelnemers via theater werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Het bezoek aan De Kubus vormde het eerste inhoudelijke programmaonderdeel van het streekbezoek dat Willem-Alexander en Máxima dinsdag brengen aan Flevoland.

The Cube

Na de voorstelling bezocht het koningspaar het taalfestival The Cube, dat door de regen naar binnen werd verplaatst. Hier volgden jongeren een muzikale workshop. Máxima knikte met haar hoofd mee op de beat van de muziek en na afloop grapte de docent: “We hebben het nieuwe Wilhelmus gemaakt”, waar het koningspaar om moest lachen.

Willem-Alexander en Máxima vervolgen het streekbezoek in Nationaal Park Nieuw Land, waar ze uitleg krijgen van boswachters en natuurbeheerders over het gebied, de dieren en planten die er leven en het onderzoek dat wordt gedaan naar de natuur in het park.