Koningspaar Bhutan verwelkomt eerste dochter

Koning Jigme Khesar en koningin Jetsun van Bhutan hebben een derde kindje gekregen. Het Bhutaanse hof maakte zaterdag bekend dat het koningspaar een meisje heeft verwelkomd.

Het is de eerste dochter voor de Druk Gyalpo en Gyaltsuen, zoals de Bhutaanse koning en koningin ook worden genoemd. De 43-jarige Jigme Khesar en de 33-jarige Jetsun kregen in februari 2016 hun eerste zoon. In maart 2020 werd hun tweede zoon geboren.

Volgens het hof maken zowel moeder als kind het goed. Het koningspaar bedankt hun medische team en dankt iedereen voor de gelukwensen.