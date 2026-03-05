Koningspaar biedt nieuwe kabinet-Jetten diner aan op paleis

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan volgende week samen met alle leden van het nieuwe kabinet-Jetten een hapje eten op Paleis Huis ten Bosch. Het diner voor de bewindspersonen en hun partners vindt plaats op woensdagavond 11 maart, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bekend.

De tafels worden gedekt in de Oranjezaal van het Haagse paleis. Het diner markeert het aantreden van het nieuwe kabinet, dat op maandag 23 februari werd beëdigd op hetzelfde Paleis Huis ten Bosch.

Met het diner wordt volgens de RVD “uitdrukking gegeven aan de rol van de koning als lid van de regering en de verbondenheid tussen de koning en het kabinet”. Tijdens het diner zal Willem-Alexander ook een toespraak houden.