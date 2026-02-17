Koningspaar bij jubileum 200 jaar Koninklijk Conservatorium

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima vieren binnenkort het 200-jarig bestaan van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag mee. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) dinsdag bekendgemaakt. Het koningspaar bezoekt op 8 april de jubileumvoorstelling, waarbij studenten en docenten van de muziek- en dansopleiding diverse optredens verzorgen.

Volgens de RVD bestaat de show uit “verschillende onderdelen waarin de veelzijdigheid van het conservatorium zichtbaar wordt”. Daarnaast staat er een ontmoeting tussen het koningspaar en studenten, docenten en artiesten op het programma.

Het Koninklijk Conservatorium, onderdeel van de Hogeschool der Kunsten Den Haag, is met 200 jaar het oudste conservatorium van Nederland.