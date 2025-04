Koningspaar bij Nationale Herdenking en Viering van de Bevrijding

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn ook dit jaar op zondagavond 4 mei aanwezig bij de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag bekendgemaakt. Ook minister-president Dick Schoof is daarbij aanwezig.

De koning, koningin en minister-president zijn eerder die dag aanwezig bij de herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe Kerk in Amsterdam, waar Philip Freriks de 4 mei-voordracht uitspreekt.

Schoof is op maandag 5 mei in Wageningen aanwezig bij de start van de Nationale Viering van de Bevrijding. Die avond wonen het koninklijk paar en Schoof ook het 5 meiconcert in Amsterdam bij. Dat is de afsluiting van de Nationale Viering van de Bevrijding. Het concert vindt traditiegetrouw plaats op en rond de Amstel voor Koninklijk Theater Carré.

Het overkoepelende jaarthema van alle herdenkingen en vieringen is 80 jaar vrijheid.