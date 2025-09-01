Koningspaar bij radio-opname op Balmoral Castle

Koning Charles en koningin Camilla hebben het Schotse kasteel Balmoral opengesteld voor een radio-opname. Het Britse hof deelt maandag dat het koningspaar vorige week bij de opnames in hun eigen zomerverblijf aanwezig was.

De Britse radiozender Classic FM nam in het kasteel een concert op van een ensemble van het Scottish Chamber Orchestra. Zij werden bijgestaan door muzikaal talent uit Schotland. Koning Charles is beschermheer van het kamerorkest. Op foto’s van de opnames is te zien dat het koningspaar de muzikanten ook heeft ontmoet.

The Honours of Scotland Concert, gepresenteerd door Alan Titchmarsh, is aankomende vrijdag aan het begin van de avond te beluisteren op Classic FM.