Koningspaar bij symposium over muziek in reguliere geneeskunde

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben donderdagavond in het Koninklijk Paleis Amsterdam een symposium bijgewoond over de rol van muziek in de reguliere geneeskunde. De koning en koningin waren gastheer en gastvrouw van het zogeheten Paleissymposium met als thema ‘Music and mind, music as medicine’, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Tijdens het symposium gaf hoogleraar muziekcognitie Henkjan Honing een lezing over onder meer de oorsprong van muziek en wat de mens muzikaal maakt. De Amerikaans-Canadese psycholoog en neurowetenschapper Daniel Levitin sprak over de relatie tussen muziek, de hersenen, gezondheid, productiviteit en creativiteit. Ook de Schotse percussionist Evelyn Glennie deelde haar visie op het thema.

Mezzosopraan Tania Kross en hoogleraar Griekse literatuur en letterkunde Ineke Sluiter zaten de bijeenkomst als leden van de paleiscommissie voor. De Paleissymposia vinden doorgaans twee keer per jaar plaats. Het vorige was in mei en stond in het teken van 750 jaar Amsterdam.